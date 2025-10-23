Kolumnen
Partier från höger till vänster fördelar ansvaret för problemet dom ledde till Anna-Karin Hatts avgång, skriver Lars Adaktusson.
Lars Adaktusson:
Hårdnande samhällsklimat beror på medierna
Journalistiken förstärker hellre konflikter än analyserar dem
En
angelägen debatt pågår efter beskedet att Centerledaren Anna-Karin Hatt lämnar
sitt uppdrag på grund av ett hårdnande samhällsklimat. Partier från höger till
vänster fördelar ansvaret för problemet, dessvärre med begränsad reflektion och
självrannsakan. Reflexmässigt anklagas respektive motståndare för bristande
respekt och oförmåga att skilja mellan sak och person.