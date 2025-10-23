Kolumnen

Partier från höger till vänster fördelar ansvaret för problemet dom ledde till Anna-Karin Hatts avgång, skriver Lars Adaktusson.

Lars Adaktusson:
Hårdnande samhällsklimat beror på medierna

Journalistiken förstärker hellre konflikter än analyserar dem

Publicerad

En angelägen debatt pågår efter beskedet att Centerledaren Anna-Karin Hatt lämnar sitt uppdrag på grund av ett hårdnande samhällsklimat. Partier från höger till vänster fördelar ansvaret för problemet, dessvärre med begränsad reflektion och självrannsakan. Reflexmässigt anklagas respektive motståndare för bristande respekt och oförmåga att skilja mellan sak och person.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

lars adaktusson ledare politik medier krönikor kolumn anna-karin hatt polarisering

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning