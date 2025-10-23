Partier från höger till vänster fördelar ansvaret för problemet dom ledde till Anna-Karin Hatts avgång, skriver Lars Adaktusson. Claudio Bresciani/TT

En angelägen debatt pågår efter beskedet att Centerledaren Anna-Karin Hatt lämnar sitt uppdrag på grund av ett hårdnande samhällsklimat. Partier från höger till vänster fördelar ansvaret för problemet, dessvärre med begränsad reflektion och självrannsakan. Reflexmässigt anklagas respektive motståndare för bristande respekt och oförmåga att skilja mellan sak och person.