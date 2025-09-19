Dagens valkompass: massivt motstånd mot partipolitik i kyrkan

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kyrkovalets mest diskuterade fråga handlar om makt: partiernas vara eller icke vara i kyrkan. Vad tycker då medlemmarna?

En av fördelarna med att publicera en väl underbyggd valkompass, som Dagen har gjort inför kyrkovalet på söndag, är att man också får mängder av intressant information. Visserligen är det inget statistiskt säkerställt urval som det går att dra tvärsäkra slutsatser av. Men det kan ge en fingervisning, särskilt i frågor där svaren varit överväldigande tydliga.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna är de tre riksdagspartier som fortfarande klamrar sig kvar, som ledarsidan skrivit om tidigare. (SD ställer för första gången upp i valet med ett förbund som dock fortfarande är en del av partiet.)

Argumenten är ofta på temat ”om partier förbjuds urholkas demokratin”. Det stämmer naturligtvis inte. Ingen medlem i Svenska kyrkan nekas att engagera sig, och den som har ett partimedlemskap kan naturligtvis ansluta sig till vilken nomineringsgrupp som man önskar – eller starta en ny, som KD, M, L och V valt att göra.

Visst finns det varmt troende socialdemokrater, centerpartister och sverigedemokrater med ett stort engagemang för Svenska kyrkans uppdrag att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och att Guds rike ska utbredas. Men hur förenligt är det med respektive partiers program? Att partierna med näbbar och klor håller sig kvar i Svenska kyrkan handlar snarare om att S, C och SD inte vill riskera att tappa sitt inflytande över Sveriges största trossamfund med över 5 miljoner medlemmar. Och i så fall är det ju makt, inte demokrati, som är det främsta motivet.

Frågan är om inte ett av de sämsta argumenten är att väljarna skulle vilja ha partierna kvar i Svenska kyrkan. Låt oss titta de 58 688 svar som i skrivande stund kommit in i Dagens valkompass.

Många gör valkompassen de sista dagarna, så siffrorna kan ändras, men fram tills i dag har en överväldigande majoritet svarat att partier inte ska styra Svenska kyrkan: 40 319. Endast elva procent – 6 465 – håller med S, C och SD.

Det kan vara värt att ha i åtanke nästa gång en socialdemokrat, centerpartist eller sverigedemokrat upprepar att det skulle finnas någon som helst rimlighet att ett sekulärt parti styr över ett trossamfund. Eller varför inte när man går och röstar?