Därför är Donald Trumps plan Mellanösterns bästa chans för fred

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Världen väntar fortfarande på Hamas svar.

På måndagen la Donald Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fram planen som innebär den bästa möjligheten till fred i Gaza sedan kriget inleddes med Hamas terrorattack den 7 oktober 2023.

Om planen blir verklighet kommer kriget omedelbart upphöra. Hamas och andra palestinska terrorgrupper avväpnas. Den israeliska gisslan friges, liksom ett stort antal palestinska fångar i israeliska fängelser. Nödhjälp släpps in till Gaza, som byggs upp ekonomiskt med fördelaktiga investeringsvillkor.

Så småningom kommer Palestinska myndigheten att ta över styret, förutsatt att den går igenom ett reformprogram för demokratisering och öppenhet. Det är rimliga krav. Palestinierna förtjänar demokrati och frihet från fundamentalismens piska.

En hel del talar för att planen skulle fungera. Inte minst det stora stöd den fått av arabiska/muslimska nyckelaktörer som Egypten, Turkiet, Saudiarabien och Qatar. De kan sätta en press som blir svår för Hamas att stå emot.

Den israeliska gisslan friges, liksom ett stort antal palestinska fångar i israeliska fängelser.

Om planen slår in kan Israel äntligen få andrum från det ständiga terrorhotet. Men vad vinner Netanyahu på att kriget tar slut? Flera av hans supportrar och koalitionspartner har tagit avstånd och kallat planen Hamasvänlig. Samtidigt är Netanyahu och hökarna beroende av varandra för att vinna valet som måste hållas inom ett drygt år. Fred behöver inte innebära slutet för deras samarbete.

Mycket återstår innan planen kan bli verklighet – till att börja med måste Hamas skriva under. Men om den går i lås kan såväl Donald Trump som Benjamin Netanyahu hävda stora framgångar: Netanyahu för att han ritat om Mellanösterns karta och eliminerat flera existensiella krigs- och terrorhot mot Israel, Trump för att han hjälpt regionen att ta ett stort steg mot fred och till och med en tvåstatslösning.

Det senare kommer Netanyahu att fortsätta motsätta sig. Men det är enda tänkbara väg för att skapa en långsiktigt hållbar tillvaro för såväl israeler som palestinier.