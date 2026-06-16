Jag blir glad av Ebbas frihetsfrieri

Erik Helmerson: Men att förbjuda slöjor är just att styra människors liv i detalj

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Hur kristna är egentligen kristdemokraterna? Frågan har ställts extra ofta under året, inte minst i Dagens spalter.

Svaret är inte sällan, åtminstone om man läser mellan raderna: Vi är kristna när det passar oss. Partiföreträdare påpekar gärna att KD inte är ett kristet parti, särskilt när de får frågan hur politiskt utspel X går ihop med bibelcitat Y.

Samtidigt: Man kan ta en kristdemokrat ur Jönköping, men man kan aldrig ta Jönköping ur en kristdemokrat. Rötterna går djupt – och de kristna valarbetarnas engagemang är livsviktigt för partiet. Som Frida Park skrev på denna sida (14/11 –25): ”När det drar ihop sig till val handlar partiledarens tal gärna om kristet arv, värderingar, familj och vård.”

När Ebba Busch nu skriver debattartikel i Dagen är det ett rent frieri, eller en trumpetstöt som ska väcka de tveksamma kristna väljarna. Sammansättningen ”krist” förekommer i texten 17 gånger – och då har jag inte ens räknat ”Kristdemokraterna”.

Svaret från KD är inte sällan: Vi är kristna när det passar oss.

Hennes artikel gör mig glad. Detta är frihets-Ebba som trumpetar. Den politikskeptiska Ebba som tycker att beslut ska fattas nära dem de berör – i familjer, föreningar och inte minst församlingar .

Budskapet är ”ge Gud vad som tillhör Gud”, något som hörs alltför sällan i svensk politik med dess traditionella övertro på budgetar, byrådirektörer och bidrag.

Ett par invändningar dock. ”Politikens uppgift är därför inte att styra människors liv in i minsta detalj”, skriver Ebba Busch. Är hon samma politiker som gång efter annan vill förbjuda också myndiga kvinnor att bära vissa typer av slöjor på gator och torg?

Och när hon mycket riktigt konstaterar att ”samhället är större än staten” bör man påminna om att (civil)samhället också är större än kristenheten. ”Vi vill se fler kristna aktörer i skola, vård och omsorg”, skriver KD-ledaren: ”Kristna organisationer finns där statens skyddsnät inte räcker till.”

Det är lätt för läsaren att känna sig som en Sveriges Radio-presentatör och påpeka att det finns också andra ickestatliga, idéburna aktörer, andra organisationer – andra religioner.