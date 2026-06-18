Den här våren har vi bjudit in samtliga partier i Skövde kommun att komma och besöka vår matutdelning där över hundra hushåll varje vecka tar emot mat och bjuds in till en stunds gemenskap. En fattigpensionär berättade för några år sedan att det var enda gången i veckan han pratade med en annan människa. För detta och all annan verksamhet vi bedriver mottar vi noll kronor i kommunbidrag. Faktum är att vi sedan 2022 inte får ta emot kommunbidrag av det enkla skälet att vi är en kyrka. Detta trots att vi i 114 år varit en del av vår stad, med starkt engagemang för unga och utsatta.