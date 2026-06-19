Gästkrönika
”Ingen skrift genom tiderna har betytt lika mycket för Sverige som Bibeln, oavsett om vi syftar på det andliga budskapet, berättelserna som sådana eller på själva skriftspråket”, skriver Dick Harrison.
Natanael Gindemo
Dick Harrison:
Obegripliga referenser utan bibliskt färgat filter
Varje bibelöversättning är en spännande resa i textuell historia
I år talas och skrivs det mycket om den nya svenska bibelöversättningen, något som framställs som en stor kulturhändelse. Och det med rätta. Ingen skrift genom tiderna har betytt lika mycket för Sverige, oavsett om vi syftar på det andliga budskapet, berättelserna som sådana eller på själva skriftspråket. Vår kultur dignar under litterära och konstnärliga referenser som blir obegripliga om vi inte tar till oss dem genom ett bibliskt färgat filter.