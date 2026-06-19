Gästkrönika

”Ingen skrift genom tiderna har betytt lika mycket för Sverige som Bibeln, oavsett om vi syftar på det andliga budskapet, berättelserna som sådana eller på själva skriftspråket”, skriver Dick Harrison. Natanael Gindemo

Dick Harrison:

Obegripliga referenser utan bibliskt färgat filter

Varje bibelöversättning är en spännande resa i textuell historia