Debatt | Bortglömda humanitära kriser

Biståndet till Ukraina blir större än biståndet till hela Afrika

I kombination med en minskad biståndsbudget har det ökade stödet till Ukraina inneburit att Sveriges bistånd till de fattigaste länderna halverats, skriver företrädare för fyra biståndsorganisationer i en replik.

De globala humanitära behoven har nått historiska nivåer, skriver debattörerna. Bilden: Människor i Kivuprovinsen, DR Congo.
Charlotta Norrby Charlotta Norrby Charlotta Norrby generalsekreterare Svenska missionsrådet
Erik Lysén Erik Lysén Erik Lysén chef Act Svenska kyrkan
Mattias Brunander Mattias Brunander Mattias Brunander generalsekreterare Diakonia
Niclas Lindgren Niclas Lindgren Niclas Lindgren direktor PMU
Publicerad

Vi vill tacka Gudrun Brunegård (KD) för att hon i Dagen den 15 oktober uppmärksammar flera av de omfattande humanitära katastrofer som sällan visas i medierna: Sudan, Sydsudan, Jemen, DR Kongo. Vi delar frustrationen över att så få frågor ryms samtidigt i det offentliga samtalet. Det är viktigt att fortsätta vårt stöd, belysa övergreppen och det mänskliga lidandet i Gaza och Ukraina – och vi håller med om vi inte får glömma bort våra medmänniskor i andra delar av världen.

