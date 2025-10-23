Debatt | Bortglömda humanitära kriser
Biståndet till Ukraina blir större än biståndet till hela Afrika
I kombination med en minskad biståndsbudget har det ökade stödet till Ukraina inneburit att Sveriges bistånd till de fattigaste länderna halverats, skriver företrädare för fyra biståndsorganisationer i en replik.
De globala humanitära behoven har nått historiska nivåer, skriver debattörerna. Bilden: Människor i Kivuprovinsen, DR Congo.
Vi vill tacka Gudrun Brunegård (KD) för att hon i Dagen den 15 oktober uppmärksammar flera av de omfattande humanitära katastrofer som sällan visas i medierna: Sudan, Sydsudan, Jemen, DR Kongo. Vi delar frustrationen över att så få frågor ryms samtidigt i det offentliga samtalet. Det är viktigt att fortsätta vårt stöd, belysa övergreppen och det mänskliga lidandet i Gaza och Ukraina – och vi håller med om vi inte får glömma bort våra medmänniskor i andra delar av världen.