Biståndet till Ukraina blir större än biståndet till hela Afrika

Vi vill tacka Gudrun Brunegård (KD) för att hon i Dagen den 15 oktober uppmärksammar flera av de omfattande humanitära katastrofer som sällan visas i medierna: Sudan, Sydsudan, Jemen, DR Kongo. Vi delar frustrationen över att så få frågor ryms samtidigt i det offentliga samtalet. Det är viktigt att fortsätta vårt stöd, belysa övergreppen och det mänskliga lidandet i Gaza och Ukraina – och vi håller med om vi inte får glömma bort våra medmänniskor i andra delar av världen.