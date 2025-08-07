Gästkrönika

Man kan vara ganska säker på att kvaliteten på predikningarna kommer att höjas väsentligt inom en snar framtid. Är det av godo? skriver Susanna Birgersson.

Susanna Birgersson:
Gudstjänst med perfekta AI-predikningar – men utan Ande?

Det är inte ChatGPT som ska bli drabbad, det är predikanten.

Publicerad

Danska präster har fått tillgång till en skräddarsydd AI. Den heter passande nog ”Prædikenhjælperen”. Dagen skrev om saken i juni och nu har nyheten nått Danmarks radio, som berättar om prästen Lisbeth Filtenborg. Hon är positiv. Tidigare har hon prövat att framföra en predikan helt och hållet producerad av ChatGPT – utan att någon märkte det! Framtiden är här.

