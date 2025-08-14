Till dig som har ont i magen inför skolstart – du är inte ensam

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kickoff, skolstart, terminsstart, söndagsskolestart. Augusti är nyår för många verksamheter, mer så än kalenderårets Sylvester. I detta nu är det otaliga ideella som förbereder sig för att kunna ta emot scouter, daglediga eller ungdomar på bästa sätt under hösten. Deras insatser, inte bara för kyrkan utan för hela samhället, är ovärderliga.

Förberedelse pågår också i många hem och klassrum inför upprop som stundar. För många innebär det en återseendets glädje – att få träffa klasskompisar man inte mött under sommaren ska bli roligt. För vissa handlar det rent krasst om att sommaren har varit svår, kanske är hemmet otryggt, kanske är skolan den enda plats man kan få mat och rutiner.

Är du barn- och ungdomsledare? Ta en extra stund för att sätta dig in i hur man motverkar och förebygger kränkningar.

Andra bär på oro, ångest, rädsla och ont i magen inför att återvända till skolan. Svensk skola är bra på mycket och väldigt många i lärarkåren gör en heroisk insats, med alltför få resurser, för att skapa trivsel och goda lärmiljöer så att eleverna kan tillgodogöra sig kunskaper för livet.

Men skolan är också en plats där arbetsmiljön för elever och lärare ofta lämnar mycket övrigt att önska. Tyvärr förekommer det mobbning som sätter spår för hela livet. För dessa barn behöver vuxenvärlden bära på en medvetenhet och en särskild omsorg, före skolstart och varje dag under läsåret. Skolan ska inte vara ett lidande där barn tvingas stå ut med kränkningar från plågoandar. Är du rädd att det gäller ditt barn? Gäller det dig själv? Kontakta någon på skolan som du har förtroende för, kuratorn, skolsköterskan, klassföreståndaren eller rektorn. Hjälp finns. Du är inte ensam.

Även om kyrkor och barn- och ungdomsgrupper är något annat än skola måste arbetet med att göra till exempel söndagsskola och tonårsverksamhet till kränkningsfria zoner vara prioriterat. Är du barn- och ungdomsledare? Ta en extra stund för att sätta dig in i hur man motverkar och förebygger kränkningar. Med avgörande, men små, medel kan mycket göras för att bygga en kultur och miljö som erbjuder gemenskap och värme för alla, oavsett bakgrund, oavsett utmaningar. Kanske kan kyrkan komma att bli den enda trygga plats de har.