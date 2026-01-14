Upproret i Iran ger hopp åt alla kristna som förtrycks under islamismen

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

”Kristna i Iran är hårt och systematiskt förtryckta”. Så inleder organisationen Open Doors sin svarta beskrivning av landet.

På Open Doors färska årslista över de länder där kristna förföljs som värst hamnar Iran på tionde plats. ”Myndigheterna försöker utplåna allt som anses vara ett hot från väst för att underminera deras islamiska styre”, skriver organisationen om Iran.

Värst är det för kristna konvertiter, som utsätts för påtryckningar att ange medkristna, ofta anklagas för spioneri och riskerar långa straff i fängelser med vidriga förhållanden. Jerusalem Post beskriver hur även andra religiösa minoriteter, som judar och bahai, upplever ökad förföljelse och stämplas som spioner.

Nu talar vissa bedömare om att upproret som skakat mullorna sedan det förra årets sista dagar är det största i Iran sedan den gamla härskaren shahen föll 1979. Redan beräknas åtminstone 2 000 människor ha dödats. Vissa källor uppger betydligt högre tal.

Händelserna för snart 50 år sedan fick massiva geopolitiska effekter som fortfarande starkt präglar Mellanöstern och världen. Inte minst underblåste revolutionen kraftigt islamismens och den jihadistiska terrorns frammarsch, den var en förutsättning för stärkandet av rörelser som Hamas och Hizbollah, den innebar ett existentiellt hot för Israel och låste fast både stormakterna och de sunnimuslimska staterna i regionen i en till synes evig maktbrottning som när som helst kunde eskalera i storkrig.

Tanken att regimen kan falla är hisnande. En helt ny värld blir möjlig.

Men ändå vill jag hålla blicken på den mindre världen, på de lidande kristna som hotas, diskrimineras, förtrycks, torteras, dödas – bara för att de ser Kristus som frälsare.

Av de tio värsta länderna för kristna på Open Doors lista kan sju karakteriseras som mer eller mindre islamistiska. Om Iran skulle demokratiseras, och fler följa efter, vore det ett rent mirakel. Inte bara för världsfreden, utan för alla dem som straffas och plågas för inget annat brott än att vägra sätta sin tro till Koranen.