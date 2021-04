Begär att Turkiet friger den fängslade munken, Löfven!

Den 9 januari 2020 grep den turkiska militären den syrisk-ortodoxa munken Dayroyo Aho Sefer Bilecen i sitt kloster samt flera andra byledare från Turabdin-regionen i sydöstra Turkiet. Myndigheterna anklagade munken för att ha haft samröre med, eller hjälpt, kurdiska PKK som i Turkiet är en förbjuden organisation.

Bakgrunden till gripandet är att det under 2018 kom två personer till klostret och bad Fader Aho om mat. Det visade sig senare att dessa personer tillhörde PKK. Under förhöret har munken sagt att det är hans plikt som kristen att hjälpa alla behövande som knackar på klostrets dörr, utan att fråga vilka de är. Samtidigt bad munken under förhöret att militären, som finns posterad i området, skulle vidta säkerhetsåtgärder så att en liknande incident inte skulle upprepas – men inga säkerhetsåtgärder har kommit på plats. Efter att Fader Aho i januari i fjol suttit fem dagar i häkte, släpptes han i väntan på sin dom.

[ Munk bjöd på mat – döms till fängelse ]

Hans enda synd var att han gav mat till hungriga personer som bad om det. — Aday Bethkinne

Och i går kom domen: Två år och en månads fängelse för terrorismrelaterad brottslighet. Hans enda synd var att han gav mat till hungriga personer som bad om det.

Varför skulle en munk som lämnat allt det jordliga för att tjäna Gud, och som flyttat från storstaden Istanbul till ett förstört kloster högt upp i bergen i sydöstra Turkiet, ha något samröre med en förbjuden organisation? Munken har kämpat i flera år för att återställa det förstörda klostret i dess ursprungliga skick. Han har gett hopp till människor i området och många har återvänt till sina byar tack vare hans uppoffringar.

[ Ännu en historisk kyrka i Turkiet omvandlas till moské ]

Det var liknande händelser och anklagelser som tvingade majoriteten av den syrianska/assyriska/kaldeiska ursprungsbefolkningen att fly Turkiet för 40 år sedan. I dag är det endast de 15 byarna som ligger i Turo d’Izlo-området som är helt kristna och som fortfarande befolkas av ursprungsbefolkningen. I hela Turabdin bor det endast omkring 3000 kristna kvar.

Människor från hela världen har visat sitt missnöje över detta. Är det inte på tiden att Sveriges statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde engagerar sig i frågan och ställer sig på de svagas sida? Begär av Turkiet att de friger munken och värnar det fåtal kristna som bor kvar i landet.

Frihet till Fader Aho Bilecen!