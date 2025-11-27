Debatt | ALT
ALT lärde mig att det är okej att tänka högt
Jag tror att det formar trygga pastorer med förmåga och mod att lyssna på andra och ta in olika perspektiv, skriver Linnea Sennehed i en replik.
Vi vet att den som är trygg i sitt ledarskap kan vara generös och ge utrymme åt andra att växa utan att känna sig hotad, skriver Linnea Sennehed.
Thomas Österberg & privat foto
Ulrik Josefsson bemöter i ett inlägg i Dagen den 20 november en diskussion som blossat upp i kristna medier om utbildningen på Akademi och ledarskap (ALT). Jag är själv en av dem som studerat till pastor på ALT och vill gärna dela med mig av mitt perspektiv.