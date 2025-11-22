Debatt | ALT
Bra att rektorn betonar var ALT står teologiskt
Att läsa Bibeln på detta sätt är att läsa bibeltexterna med nutida identitetspolitiskt färgade glasögon, samt att plocka ut enskilda ord och verser ur sitt större sammanhang, skriver Karl-Henrik Wallerstein i en replik.
Illustration av Owen Jones ur The History of Joseph and His Brethren (Day & Son, 1869).
Owen Jones
Det är bra att rektorn för Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Ulrik Josefsson, kommenterar den senaste tidens diskussion i ett för frikyrkan, men likaså Svenska kyrkan, kontroversiellt ämne: hur man tolkar Bibelns texter. Josefsson är också tydlig med att han inte till fullo delar de slutsatser en av hans skolas anställda lärare presenterat i en forskningsartikel i tidningen Hybrid. Det tyder på en god arbetsmiljö på Akademi för ledarskap och teologi.