Bra att rektorn betonar var ALT står teologiskt

Det är bra att rektorn för Akademi för ledarskap och teologi (ALT), Ulrik Josefsson, kommenterar den senaste tidens diskussion i ett för frikyrkan, men likaså Svenska kyrkan, kontroversiellt ämne: hur man tolkar Bibelns texter. Josefsson är också tydlig med att han inte till fullo delar de slutsatser en av hans skolas anställda lärare presenterat i en forskningsartikel i tidningen Hybrid. Det tyder på en god arbetsmiljö på Akademi för ledarskap och teologi.