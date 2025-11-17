Viktigt med rätt tolkningsnycklar när vi läser Bibeln

Vilka är då dessa tolkningsnycklar? Några av dem nämns redan i Seoulförklaringen: bibeltextens historiska, litterära och kanoniska kontexter, skriver Olof Edsinger och Markus Frid. Sixteen Miles Out

När Martin Luther översatte Bibeln till folkspråket, gjorde han det utifrån övertygelsen om Bibelns begriplighet. Han menade helt enkelt att det viktigaste Bibeln har att säga är begripligt även för den som inte är teologiskt skolad (jfr Psalm 119:130). Sålunda: Ut med Guds ord till folket!