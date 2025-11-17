Debatt | Bibelforskning och Tolkningsnycklar

Viktigt med rätt tolkningsnycklar när vi läser Bibeln

Också i traditionellt konservativa sammanhang upplever vi att det råder en förvirring i fråga om bibeltolkningens nycklar, skriver Olof Edsinger och Markus Frid i en replik.

Gammeldags nycklar ligger på en bibel. Infälld bild på debattörerna Olof Edsinger och Markus Frid.
Vilka är då dessa tolkningsnycklar? Några av dem nämns redan i Seoulförklaringen: bibeltextens historiska, litterära och kanoniska kontexter, skriver Olof Edsinger och Markus Frid.
Olof Edsinger Olof Edsinger Olof Edsinger generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen
Markus Frid Markus Frid Markus Frid pingstpastor, bibellärare och ThM i nytestamentlig exegetik
Publicerad

När Martin Luther översatte Bibeln till folkspråket, gjorde han det utifrån övertygelsen om Bibelns begriplighet. Han menade helt enkelt att det viktigaste Bibeln har att säga är begripligt även för den som inte är teologiskt skolad (jfr Psalm 119:130). Sålunda: Ut med Guds ord till folket!

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

bibeln teologi debatt debatt bibelforskning och tolkningsnycklar 7/11 2025

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning