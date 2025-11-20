Debatt | ALT
Viktigt att ALT har frihet att forska, tänka och testa olika idéer
Inom forskningen förs ett samtal där olika forskare för fram idéer som prövas, motbevisas eller bejakas. Här bör stor akademisk frihet råda, vilket även gäller inom ALT, skriver Ulrik Josefsson.
När en forskningsartikel flyttas till ett mer publikt forum kan spänningar skapas mellan de tre dimensionerna forskning, undervisning och förkunnelse, skriver Ulrik Josefsson.
Amanda Lindgren
ALT:s identitet och kärnuppdrag är att med Bibeln som auktoritet och kyrkans missionsuppdrag i centrum utbilda, träna och forma kvinnor och män för tjänst i Guds rike. Det gör vi genom att kombinera olika arenor för lärande: akademi, folkbildning och församling. Det är tre arenor med lite olika betoningar, en mångfald vi tror tjänar uppdraget.