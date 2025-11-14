KD måste stoppa förslag som hotar kristna friskolor

Nu hotas både familjers valfrihet och mångfalden av skolor av flera pågående statliga utredningar som, om de blir verklighet, skulle få långtgående negativa konsekvenser, skriver Jan Rosman. Erika Persson & Dagen

Tidöregeringen har haft en ambitiös reformagenda för svensk skola. Mycket av det som införts och föreslagits är positivt, till exempel en uppdaterad läroplan och ett nytt betygssystem. Det är också självklart att alla skolor, oavsett driftsform, ska hålla hög kvalitet och stå under god tillsyn. Oseriösa aktörer ska bort. Men när välmenande reformer samtidigt riskerar att slå sönder välfungerande verksamheter och den valfrihet som svenska barnfamiljer värdesätter, då måste Kristdemokraterna agera.