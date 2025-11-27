I artikeln om Josef tillåts ideologi trumfa bibeltexten

Att Bibelns Josef inte presenteras som en ”machoman” är inget vare sig vi eller många traditionella läsningar av berättelsen har några problem med, skriver debattörerna. Bilden kommer från Dreamworks musikalfilm från år 2000 ”Josef: Drömmarnas konung”. Dreamworks

Debatten har gått het efter att ALT-läraren och professor Lena-Sofia Tiemeyer i en artikel framställt Josef i Gamla testamentet som ”queer”. ALT:s rektor Ulrik Josefsson tar i sin debattartikel i Dagen avstånd från de mest kontroversiella formuleringarna, vilket är välkommet. Andra debattörer har lyft fram hur positivt de upplevt det att under sina studier på ALT bland annat ta del av ”olika perspektiv” och ”gräva djupt teologiskt”. Betydelsen av detta är något vi självklart instämmer i, liksom vikten av fri akademisk forskning – något också Josefsson betonar.