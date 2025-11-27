Debatt | ALT

I artikeln om Josef tillåts ideologi trumfa bibeltexten

Den som vill se Josef i en ”regnbågsskimrande dräkt” måste låta modern ideologi trumfa vad bibeltexten faktiskt säger, skriver LarsOlov Eriksson, Tore Jungerstam och Simon Johansson i en replik.

Skärmdump från Dreamworks animerade film ”Josef: Drömmarnas konung”. Infälld bild på debattörerna LarsOlov Eriksson, Ture Jungerstam och Simon Johansson.
Att Bibelns Josef inte presenteras som en ”machoman” är inget vare sig vi eller många traditionella läsningar av berättelsen har några problem med, skriver debattörerna. Bilden kommer från Dreamworks musikalfilm från år 2000 ”Josef: Drömmarnas konung”.
LarsOlov Eriksson LarsOlov Eriksson LarsOlov Eriksson docent i Gamla testamentets exegetik
Tore Jungerstam Tore Jungerstam Tore Jungerstam doktorand i Gamla testamentets exegetik
Simon Johansson Simon Johansson Simon Johansson doktorand i Gamla testamentets exegetik. Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
Publicerad

Debatten har gått het efter att ALT-läraren och professor Lena-Sofia Tiemeyer i en artikel framställt Josef i Gamla testamentet som ”queer”. ALT:s rektor Ulrik Josefsson tar i sin debattartikel i Dagen avstånd från de mest kontroversiella formuleringarna, vilket är välkommet. Andra debattörer har lyft fram hur positivt de upplevt det att under sina studier på ALT bland annat ta del av ”olika perspektiv” och ”gräva djupt teologiskt”. Betydelsen av detta är något vi självklart instämmer i, liksom vikten av fri akademisk forskning – något också Josefsson betonar. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

alt - akademi för ledarskap och teologi debatt lena-sofia tiemeyer teologi debatt alt 20/11 2025

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning