Jesus vågade ifrågasätta de judiska skrifterna

Det profetiska perspektivet var ett av kriterierna i kanoniseringsprocessen av de texter som skulle ingå i de kristnas ”heliga Skrift”, skriver Thomas Arvidsson. Natanel Gindemo & privat foto

Två artiklar har lyft frågor omkring bibelsyn och bibeltolkning. Göran Lennartsson (7/11) varnar för den historisk-kritiska metoden och förespråkar en historisk hermeneutisk metod som är ”öppen för Bibeln själv”. Han menar att ingen extern bibelsyn borde läggas på Bibeln. Själv är jag inte orolig över den historisk-kritiska metoden, Bibeln är en så pass viktig skrift så den måste få granskas utifrån olika synvinklar, av vem som så önskar. Troende eller ej.