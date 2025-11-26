Debatt | Bibelglädje
Återerövra goda vanor som besegrar distraktionerna!
Mitt bland alla utmaningar finns det många möjligheter, och nästa år kommer en helt ny översättning, vilket säkerligen kan öka intresset för Bibeln, skriver Jan-Gunnar Wahlén.
Det går utmärkt att till exempel ersätta mobilen med Bibeln i sovrummet.
Hur återerövrar vi glädjen och tacksamheten över att Gud har gett oss sitt ord? Ett år på bibelskola kan ge en god grund, men det är i den lokala församlingen som vi lever våra liv.