Debatt | Bibelglädje

Återerövra goda vanor som besegrar distraktionerna!

Mitt bland alla utmaningar finns det många möjligheter, och nästa år kommer en helt ny översättning, vilket säkerligen kan öka intresset för Bibeln, skriver Jan-Gunnar Wahlén.

Det går utmärkt att till exempel ersätta mobilen med Bibeln i sovrummet.
Jan-Gunnar Wahlén Jan-Gunnar Wahlén Jan-Gunnar Wahlén Pastor, gymnasielärare och författare till "Livskraft – en kärlekshistoria"
Publicerad

Hur återerövrar vi glädjen och tacksamheten över att Gud har gett oss sitt ord? Ett år på bibelskola kan ge en god grund, men det är i den lokala församlingen som vi lever våra liv.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt bibelskolor bibelläsning

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning