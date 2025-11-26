Jag som student känner inte igen beskrivningarna som cirkulerar om ALT

Med åren har jag blivit mer varsam inför texter som utmanar traditionella tolkningar. Kanske handlar det om en ökad respekt för den kristna traditionens vishet, skriver David Cruz. Bilden: ALT i Örebro delar lokaler med Brickebergskyrkan. David Willgren & privat foto.

Under de senaste veckorna har jag fått många frågor från vänner och bekanta om Akademi för ledarskap och teologi (ALT) och den påstådda utvecklingen mot liberal eller hbtq-relaterad teologi. Bakgrunden är den uppmärksamhet som följt på professor Lena-Sofia Tiemeyers akademiska artikel i tidningen Hybrid, där hon diskuterar om det kan finnas queera element i berättelsen om Josef. Reaktionerna har varit starka, ofta från personer som inte har läst artikeln eller är ovana vid hur akademiskt teologiskt arbete fungerar.