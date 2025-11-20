KD:s förslag är en islamofobisk hundvissla

Hade Sverige varit muslimskt och ett ”Muslimskt värdeparti” velat inskränka kristna uttryck, hoppas jag att KD inte hade suttit tysta och låtit det ske, skriver Jakob Norrhall. Bilden: Kvinnor i Dubai. Leif R Jansson/TT

Till slut gick förslaget igenom: Kristdemokraterna vill förbjuda niqab och burka. Även om förbudet ”berör all form av heltäckande maskering” har det knappast undgått någon vad målet är. Beslutet är sorgligt, på många sätt.