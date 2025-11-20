Debatt | Burka och niqab
KD:s förslag är en islamofobisk hundvissla
Jag är inte av uppfattningen att förslaget är skadligt för att jag är aningslös eller liberal. Jag är av uppfattningen att förslaget är skadligt eftersom det är det, skriver Jakob Norrhall i en slutreplik.
Hade Sverige varit muslimskt och ett ”Muslimskt värdeparti” velat inskränka kristna uttryck, hoppas jag att KD inte hade suttit tysta och låtit det ske, skriver Jakob Norrhall. Bilden: Kvinnor i Dubai.
Leif R Jansson/TT
Till slut gick förslaget igenom: Kristdemokraterna vill förbjuda niqab och burka. Även om förbudet ”berör all form av heltäckande maskering” har det knappast undgått någon vad målet är. Beslutet är sorgligt, på många sätt.