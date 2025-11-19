Trumpismen är ett stort problem – inte bara identitetsideologin

I Kirks bok "The Maga doctrine" framgår att det är på grund av Trump som Kirk började engagera sig partipolitiskt, skriver Stefan Swärd. Bilden: Charlie Kirk delar ut Maga-kepsar på universitet i Orem, Utah, 10 spetember 2025. Tess Crowley & Dagen

Min artikel om Charlie Kirk har medfört tre repliker i Dagen. Två av skribenterna – Mikael Lumpus och Peter Plars – frågar sig om jag genom att kritisera den kristne debattören Kirk menar att man som kristen inte ska engagera sig i ett politiskt parti. Jag har aldrig sagt att kristna inte ska engagera sig i politiken, däremot – och det gäller samtliga repliker – saknar jag en problematisering av vilken typ av politik och parti som Kirk engagerade sig i.