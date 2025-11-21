KD:s paradfråga borde vara en självklar reform för partiet att driva

Tittar man på Sveriges unga så ser man en uppåtgående trend där man alltmer värderar att spendera tid med familjen, något som inte kan mätas i kronor och ören, skriver Louise Hammargren. KDU och Jochen van Wylick

Viljan att stärka hushållens ekonomi kommer att dominera stora delar av regeringens budgetproposition för 2026 – med all rätt. Det är ekonomiskt tuffa tider för många familjer i Sverige, och som nu kommer få alltifrån generella skattelättnader till höjt bostadsbidrag för dem som är särskilt ekonomiskt utsatta. Med regeringens politik får nu ett hushåll med en sjuksköterska och en polis hela 1800 kronor mer i plånboken per månad.