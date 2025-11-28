Debatt | Bibelforskning och tolkningsnycklar

Jesus ställer sig inte över Skrifterna – däremot över fariséernas tolkningar

Bibeln, tolkad med hänsyn till sin historiska, litterära och kanoniska kontext, förtjänar vår fulla tillit – i Jesu egen anda, skriver Olof Edsinger och Markus Frid i en replik.

Det är Jesu höga syn på Gamla testamentet som gör att vi (och Lausannerörelsen) väljer att bekänna hela Skriften som Guds ofelbara ord, skriver Olof Edsinger och Markus Frid.
Olof Edsinger Olof Edsinger Olof Edsinger generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen
Markus Frid Markus Frid Markus Frid pingstpastor, bibellärare och ThM i nytestamentlig exegetik
Publicerad

Vi tackar Thomas Arvidsson för hans replikvår artikel om evangelikal bibeltolkning. Vi konstaterar att han bejakar de tolkningsnycklar som lyfts fram av Lausannerörelsen, men att han från oss saknar ett tydligare ställningstagande för Jesus själv som ”den lins genom vilken vi läser och förstår Skriften”.

debatt bibeln teologi debatt bibelforskning och tolkningsnycklar 7/11 2025

