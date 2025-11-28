Jesus ställer sig inte över Skrifterna – däremot över fariséernas tolkningar

Det är Jesu höga syn på Gamla testamentet som gör att vi (och Lausannerörelsen) väljer att bekänna hela Skriften som Guds ofelbara ord, skriver Olof Edsinger och Markus Frid. Alexander Awerin privat foto & SEA

Vi tackar Thomas Arvidsson för hans replik på vår artikel om evangelikal bibeltolkning. Vi konstaterar att han bejakar de tolkningsnycklar som lyfts fram av Lausannerörelsen, men att han från oss saknar ett tydligare ställningstagande för Jesus själv som ”den lins genom vilken vi läser och förstår Skriften”.