Debatt | Pingsts framtid

Frågor är inte farliga – tvärtom för de oss framåt

Vår rörelse står inför stora utmaningar i en ny tid, och för att möta dem behöver vi ledarskap och styrelse som skapar utrymme för öppna och breda samtal, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez i en slutreplik.

Vår vilja att samtala om dessa kulturella såväl som strukturella utmaningar utgår från kärlek till rörelsen, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez. Bilden: Pingst rådslag i Botkyrka pingstkyrka 2024.
Emil Gillsberg Emil Gillsberg Emil Gillsberg pastor och föreståndare, Hope Dalarna
Manuel Henriquez Manuel Henriquez Manuel Henriquez pastor och föreståndare, Solna pingstförsamling
Publicerad

Det hör till varje sund organisation att den öppna debatten inte tystas. Sven-Gunnar Hultmans artikel (12/11) är därför lätt att instämma i. Vi vill däremot understryka att frågorna vi ställde i vår första artikel inte är ett uttryck för att vi inte tror det bästa om andra – något man lätt kan få intrycket av när man läser Pernilla Ömans replik (11/11) ”När slutade vi tro det bästa om varandra i vår rörelse?”.

debatt pingsts framtid 9/11 2025

