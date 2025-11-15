Frågor är inte farliga – tvärtom för de oss framåt

Vår vilja att samtala om dessa kulturella såväl som strukturella utmaningar utgår från kärlek till rörelsen, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez. Bilden: Pingst rådslag i Botkyrka pingstkyrka 2024. Dagen, Mirjam Andersen och privat foto

Det hör till varje sund organisation att den öppna debatten inte tystas. Sven-Gunnar Hultmans artikel (12/11) är därför lätt att instämma i. Vi vill däremot understryka att frågorna vi ställde i vår första artikel inte är ett uttryck för att vi inte tror det bästa om andra – något man lätt kan få intrycket av när man läser Pernilla Ömans replik (11/11) ”När slutade vi tro det bästa om varandra i vår rörelse?”.