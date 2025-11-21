Vi kan inte ställa Anden och grundtexten emot varandra

Det är nödvändigt för präster att ha kunskap i hebreiska och grekiska, skriver Karl-Henrik Wallerstein. Mick Haupt & pressfoto

Jag både håller med och håller inte med Anders Griph som skrivit en replik på min debattartikel om behovet för präster av kunskaper i hebreiska och/eller grekiska. Griph betonar att en präst behöver vara ledd av den helige Ande, och självklart är det så. Tack för detta superviktiga tillägg!