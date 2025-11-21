Debatt | Prästbrist

Vi kan inte ställa Anden och grundtexten emot varandra

Bättre är att se grundspråken och behovet av Anden som två sidor av samma mynt, skriver Karl-Henrik Wallerstein i en slutreplik.

Det är nödvändigt för präster att ha kunskap i hebreiska och grekiska, skriver Karl-Henrik Wallerstein.
Karl-Henrik Wallerstein Karl-Henrik Wallerstein Karl-Henrik Wallerstein kyrkoherde i Göteryds pastorat. teologie doktor i Gamla testamentets exegetik
Publicerad

Jag både håller med och håller inte med Anders Griph som skrivit en replik på min debattartikel om behovet för präster av kunskaper i hebreiska och/eller grekiska. Griph betonar att en präst behöver vara ledd av den helige Ande, och självklart är det så. Tack för detta superviktiga tillägg!

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt prästbrist 31/10 2025 svenska kyrkan teologi debatt

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning