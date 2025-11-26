Till skillnad från Gud svarar AI alltid

Det sägs att AI är ett verktyg. Och visst, det är sant. Men vi börjar använda den alltmer som ett medium. Inte som artificiell intelligens men allvetande intelligens, skriver Arash Gilan. Tom Krach

Har tekniken i och med AI blivit vår gud? Vi söker dess visdom, inte bara om nästa marknadskampanj, utan om kärlek, barnuppfostran och stora livsval. Men om maskinen blir vår mästare, vad gör det i så fall med vår själ?