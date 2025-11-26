Debatt | Artificiell intelligens

Till skillnad från Gud svarar AI alltid

Den kan vara en fantastisk assistent. En oöverträffad ordbok, idégenerator och strukturvägledare. Men den kan aldrig vara eller bli mitt samvete, skriver Arash Gilan.

ChatGPT på en mobiltelefon. Infälld bild på debattören Arash Gilan.
Det sägs att AI är ett verktyg. Och visst, det är sant. Men vi börjar använda den alltmer som ett medium. Inte som artificiell intelligens men allvetande intelligens, skriver Arash Gilan.
Arash Gilan vd, författare och poddare
Publicerad

Har tekniken i och med AI blivit vår gud? Vi söker dess visdom, inte bara om nästa marknadskampanj, utan om kärlek, barnuppfostran och stora livsval. Men om maskinen blir vår mästare, vad gör det i så fall med vår själ? 

ai - artificiell intelligens debatt

