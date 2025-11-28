Ingrid, 97: Det måste till en förändring av samhället i grunden

Kristna värderingar marginaliserades till förmån för ateistiska tankegångar när man 1969 tog bort kristendomsundervisningen ur skolan, skriver Ingrid Arnfjell. Bilden: Elever har rast. Viktoria Bank/TT & privat foto

Vilket parti vill återinföra kristendomskunskap i Sveriges skolor? Jag ställer frågan till Sveriges partiledare och riksdagspolitiker med önskan om svar. Vilket parti förstår vikten av att åter lära barn och ungdomar den gyllene regeln: "Allt vad ni vill att människor ska göra mot dig ska ni också göra mot dem". Att lära dem de tio budorden med bland annat "du skall inte döda", "du skall inte stjäla" och "du skall inte ljuga".