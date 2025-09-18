Jag får inte intryck av att de som i tid och otid talar om ”hat” egentligen har någon klar uppfattning om vad de menar med ordet, skriver Jakob Heidbrink. Nicholas Safran

Är bokstavstroende kristna fundamentalister ”högerextrema”? Är det verkligen rätt beteckning? Är då också muslimska fundamentalister ”högerextrema”? Varför är det i förkommande skillnad mellan att vara mot kristen fundamentalism (vilket alltså tydligen är liberalt) och att vara mot muslimsk fundamentalism (vilket ofta betecknas som ”högerextremt”)?