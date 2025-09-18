Debatt
Att rensa i jorden och förundras av växandet – också det är gudstjänst
SKAPELSEN. Teologi, läran om Gud, är så mycket mer än teori, intellektuell bearbetning och känslomässig hjärtpuls. Det är handling! skriver Claes Brandén.
Det är gudstjänst att främja biologisk mångfald och att låta bonden så en tre meter bred bård med blommor på fältkanten, skriver Claes Brandén.
Vetenskapsmän har kartlagt nio planetära gränser som definierar hur mycket mänsklig aktivitet
planeten tål innan vi riskerar att orsaka allvarliga och oåterkalliga skador på jordens ekosystem och
vår egen civilisation. Enligt studier har följande sex planetära gränser redan överskridits: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, biokemiska flöden (kväve
och fosfor), förändrad markanvändning (avskogning), färskvattenanvändning samt nya kemiska
substanser (kemikalier, mikroplaster).