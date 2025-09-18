Att rensa i jorden och förundras av växandet – också det är gudstjänst

Det är gudstjänst att främja biologisk mångfald och att låta bonden så en tre meter bred bård med blommor på fältkanten, skriver Claes Brandén. Digital geek & privat foto

Vetenskapsmän har kartlagt nio planetära gränser som definierar hur mycket mänsklig aktivitet planeten tål innan vi riskerar att orsaka allvarliga och oåterkalliga skador på jordens ekosystem och vår egen civilisation. Enligt studier har följande sex planetära gränser redan överskridits: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, biokemiska flöden (kväve och fosfor), förändrad markanvändning (avskogning), färskvattenanvändning samt nya kemiska substanser (kemikalier, mikroplaster).