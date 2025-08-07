Debatt

Det måste vara möjligt att byta åsikt teologiskt

Kyrkan måste få vara en plats där frågor får ställas utan rädsla, skriver Henrik Roos.

Kyrkan får vara spretig. Som en katedral med många sidokapell, där olika uttryck, erfarenheter och tolkningar får rymmas under ett och samma tak. En katedral med ett tydligt centrum i Jesus Kristus, skriver Henrik Roos.
Henrik Roos Prost i Värmdö kontrakt
Livet är emellanåt en balansakt mellan att stå fast i det vi tror är rätt och riktigt, samtidigt som vi behöver bevara en öppenhet inför att omvärdera våra uppfattningar. ”Dåren tycker sig handla rätt; klok den som lyssnar på råd.” (Ords 12:15). 

