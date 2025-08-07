Det måste vara möjligt att byta åsikt teologiskt

Kyrkan får vara spretig. Som en katedral med många sidokapell, där olika uttryck, erfarenheter och tolkningar får rymmas under ett och samma tak. En katedral med ett tydligt centrum i Jesus Kristus, skriver Henrik Roos. Einar Storsul

Livet är emellanåt en balansakt mellan att stå fast i det vi tror är rätt och riktigt, samtidigt som vi behöver bevara en öppenhet inför att omvärdera våra uppfattningar. ”Dåren tycker sig handla rätt; klok den som lyssnar på råd.” (Ords 12:15).