Finns värderingar som omöjligt kan väljas bort för den som vill leva i Sverige

Efter Hamas terrordåd för snart två år sedan har vi sett hur antisemitism uttrycks på sociala medier och i skydd av demonstrationståg, skriver Liza-Maria Nolin, KD. Bilden: Palestinska flaggor vid en bilburen manifestation på Rosengård i Malmö, 8/10 2023, dagen efter Hamas terrordåd i Israel. Johan Nilsson/TT

Spelar värderingar roll för hur ett samhälle är att leva i och hur det utvecklas? När Kristdemokraterna bildades ansågs vi vara udda som hävdade att ett samhälle behöver gemensamma värderingar för att fungera och vara gott. Det var den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska konflikterna som var viktiga – tyckte andra.