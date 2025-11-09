Formas Pingsts framtid utan församlingarna?

Förslagen är för viktiga och omfattande för att hastas igenom, ännu är för mycket oklart, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez. Bilden: Förslag till ny ledningsstruktur Pingst FFS. Dagen & Privata foton

De senaste åren har Pingst befunnit sig i en omfattande omdaningsprocess. Känslan är att alla bollar kastas upp i luften och ingen riktigt vet hur de kommer landa. De förslag som diskuteras är många och skisserar en radikalt annorlunda rörelse i framtiden.