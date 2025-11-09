Debatt | Pingsts framtid
Formas Pingsts framtid utan församlingarna?
Kan Pingsts styrelse inte leverera tydliga besked om makt, demokrati och ekonomi bör hela förslaget avslås, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez.
Förslagen är för viktiga och omfattande för att hastas igenom, ännu är för mycket oklart, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez. Bilden: Förslag till ny ledningsstruktur Pingst FFS.
Dagen & Privata foton
De senaste åren har Pingst befunnit sig i en omfattande omdaningsprocess. Känslan är att alla bollar kastas upp i luften och ingen riktigt vet hur de kommer landa. De förslag som diskuteras är många och skisserar en radikalt annorlunda rörelse i framtiden.