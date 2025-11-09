Debatt | Pingsts framtid

Formas Pingsts framtid utan församlingarna?

Kan Pingsts styrelse inte leverera tydliga besked om makt, demokrati och ekonomi bör hela förslaget avslås, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez.

Förslagen är för viktiga och omfattande för att hastas igenom, ännu är för mycket oklart, skriver Emil Gillsberg och Manuel Henriquez. Bilden: Förslag till ny ledningsstruktur Pingst FFS.
Emil Gillsberg Emil Gillsberg Emil Gillsberg Pastor och föreståndare, Hope Dalarna
Manuel Henriquez Manuel Henriquez Manuel Henriquez pastor och föreståndare, Pingstförsamling
Publicerad

De senaste åren har Pingst befunnit sig i en omfattande omdaningsprocess. Känslan är att alla bollar kastas upp i luften och ingen riktigt vet hur de kommer landa. De förslag som diskuteras är många och skisserar en radikalt annorlunda rörelse i framtiden.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

emil gillsberg debatt pingst ffs manuel henriquez ledarskap

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning