Debatt | Burka och niqab

Kvinnans kropp sägs kunna väcka synden – därför ska den döljas

En ideologi som lär flickor att skämmas för sin existens är oförenlig med de värden som byggt Sverige: individens värdighet, frihet och rätten att synas som den man är, skriver Omid Pasbakhsh i en replik.

I hadithlitteraturen beskrivs kvinnan inte som en moralisk individ med egen integritet, utan som en potentiell fara, skriver Omid Pasbakhsh.
Omid Pasbakhsh gymnasielärare, fd muslim
Publicerad

Debatten om niqab och burkaförbud riskerar ofta att fastna i ytliga frågor om klädsel och identitet, samt om religionsfrihet. Men innan vi tar ställning till ett förbud måste vi förstå vad niqab faktiskt representerar och vilken psykologi som ligger bakom. Det handlar inte om mode eller kultur utan om en religiöst formad världsbild som påverkar kvinnans självbild, frihet och värde.

