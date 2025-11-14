Låt oss öppna dörrarna för nästa generation

Att låta unga människor testa, lära och växa är inte en börda – det är en investering i framtiden, skriver Pär Hammarberg Waern. Bilden: Filadelfia Tyresö Second hand-butik. Dagen & privat foto

Svenska skolelever behöver praktikplatser – och vi företagare behöver modet och viljan att säga ja. Det kräver lite tid och planering, men vinsten är stor – både för eleverna och för framtidens arbetsliv.