Debatt | Praktikanter

Låt oss öppna dörrarna för nästa generation

Det är en god vana vi behöver odla i svenskt näringsliv och i våra ideella organisationer, skriver Pär Hammargren Waern.

Att låta unga människor testa, lära och växa är inte en börda – det är en investering i framtiden, skriver Pär Hammarberg Waern. Bilden: Filadelfia Tyresö Second hand-butik.
Pär Hammarberg Waern Pär Hammarberg Waern Pär Hammarberg Waern verksamhetschef Botkyrka Pingst Second Hand/social verksamhet
Publicerad

Svenska skolelever behöver praktikplatser – och vi företagare behöver modet och viljan att säga ja. Det kräver lite tid och planering, men vinsten är stor – både för eleverna och för framtidens arbetsliv.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt arbetsliv unga vuxna

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning