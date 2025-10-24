Låt sorgen efter husdjuren ta plats i våra kyrkor

Under veckan som gått har Ålidhemskyrkan i Umeå – för tredje året i rad – möjliggjort ”Sorgekväll för dig som mist en älskad djurvän”. Det finns ett stort behov för människor att få komma till just kyrkan med sin sorg – och det är möjligt när det gäller sorg efter människor. Däremot är det betydligt svårare när det handlar om sorg efter ett djur.