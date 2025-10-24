Debatt | Husdjur
Låt sorgen efter husdjuren ta plats i våra kyrkor
Det är på tiden att kyrkan ser även den – sorgen efter våra minsta, våra medvarelser i skapelsen – djuren, skriver Irja Wikström.
Det är inte arten som är relevant, utan relationen. Djur är familj, skriver Irja Wikström.
Getty images & privat foto
Under veckan som gått har Ålidhemskyrkan i Umeå – för tredje året i rad – möjliggjort ”Sorgekväll för dig som mist en älskad djurvän”. Det finns ett stort behov för människor att få komma till just kyrkan med sin sorg – och det är möjligt när det gäller sorg efter människor. Däremot är det betydligt svårare när det handlar om sorg efter ett djur.