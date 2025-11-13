KD-förslaget vittnar om kunskapsresistens

De som trotsat förbudet och fortsätter bära ansiktstäckande slöja utsätts i ännu högre grad för påhopp och trakasserier, skriver Lars Hjälmberg. Bilden: Niqabklädda kvinnor i Danmark innan förbudet i landet infördes. Mads Claus Rasmussen & privat foto

Jag har följt den debatt i Dagen som följt på KD:s förslag om förbud mot burka och niqab på offentliga platser. Frida Parks ledartext (21/10) och Jakob Norrhalls debattartikel har mötts av flera engagerade svar. Att läsa de olika inläggen har varit lite som att följa diskussionen mellan vaccinförespråkare och vaccinskeptiker. Det ena lägret bygger sin argumentation på önskemål, goda intentioner och personlig övertygelse, men saknar forskningsstöd för sina slutsatser. Det andra lägret har visserligen inte hänvisat till forskning i den omfattning som varit möjligt, men deras ståndpunkter ligger tydligt i linje med rådande kunskapsläge.