Debatt | Burka och niqab

KD-förslaget vittnar om kunskapsresistens

Det borde vara självklart att politiker undersöker kunskapsläget innan förslag presenteras, skriver Lars Hjälmberg i en replik.

De som trotsat förbudet och fortsätter bära ansiktstäckande slöja utsätts i ännu högre grad för påhopp och trakasserier, skriver Lars Hjälmberg. Bilden: Niqabklädda kvinnor i Danmark innan förbudet i landet infördes.
Lars Hjälmberg Lars Hjälmberg Lars Hjälmberg ämneslärare i religion, geografi och filosofi, Korrespondensgymnasiet
Publicerad

Jag har följt den debatt i Dagen som följt på KD:s förslag om förbud mot burka och niqab på offentliga platser. Frida Parks ledartext (21/10) och Jakob Norrhalls debattartikel har mötts av flera engagerade svar. Att läsa de olika inläggen har varit lite som att följa diskussionen mellan vaccinförespråkare och vaccinskeptiker. Det ena lägret bygger sin argumentation på önskemål, goda intentioner och personlig övertygelse, men saknar forskningsstöd för sina slutsatser. Det andra lägret har visserligen inte hänvisat till forskning i den omfattning som varit möjligt, men deras ståndpunkter ligger tydligt i linje med rådande kunskapsläge.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kristdemokraterna burka och niqab debatt burka och niqab 16/10 2025

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning