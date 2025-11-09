Straffa förmyndarna – inte kvinnorna i niqab

Ansiktstäckning är ett socialt och patriarkalt fenomen som funnits i tidigare religioner, stater och traditioner långt före islams uppkomst, skriver Sameh Egyptson. Bilden: Flicka i Afghanistan försöker se genom sin burka. Anja Niedringhaus & Laila Berglund

Ebba Buschs förslag om att förbjuda niqab i offentliga miljöer väcker starka känslor. Vissa ser det som ett angrepp på religionsfriheten, som exempelvis präststudenten Jakob Norrhall i en debatt i Dagen. Jag menar tvärtom att det handlar om att försvara den – och om att skydda kvinnor från ett patriarkalt tvång som inte har sin grund i tron, utan i makt.