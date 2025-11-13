Debatt | Prästbrist
Sådana präster är vad Svenska kyrkan behöver
Den viktigaste egenskapen för en präst är inte kunskaper i grekiska eller hebreiska. Det är att i den helige Andes kraft förmedla Guds levande Ord in i människors hjärtan! skriver Anders Griph i en replik.
Det finns i dag utmärkta redskap för att gräva djupt i Guds Ord, skriver Anders Griph.
Kelly Sikkema
Kyrkoherde Karl-Henrik Wallerstein skriver om prästbristen i Svenska kyrkan och motsätter sig tanken på att den går att lösa genom att slopa kraven på kunskaper i grekiska och/eller hebreiska. Utan sådana kunskaper, menar han, är man inte Verbi Divini Minister – det gudomliga Ordets tjänare – på riktigt!