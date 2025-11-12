"Vi gillar människor" – är det vad allas lika värde betyder?

Betydelsen av "allas lika värde" blir förtunnad till ungefär "vi gillar människor", skriver Lars Melin. Getty images & privat foto

Vissa ord vägs på guldvåg, men det är svårt att veta vilka, och ännu svårare att veta vad de väger. "Alla människors lika värde" är inte vilket politiskt slagord som helst. Alla bekänner sig till det, och orden finns till och med inskrivna i grundlagen. Men detta borde vara omöjligt. I praktiken är det ju precis tvärtom. Alla människor har olika värde.