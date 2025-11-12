Debatt | Allas lika värde

"Vi gillar människor" – är det vad allas lika värde betyder?

Någon av alla beslutsfattare, referensgrupper, granskare och politiska hangarounds borde ha hajat till, skriver Lars Melin.

Betydelsen av "allas lika värde" blir förtunnad till ungefär "vi gillar människor", skriver Lars Melin.
Lars Melin Lars Melin Lars Melin docent i svenska och populärvetenskaplig skribent
Publicerad

Vissa ord vägs på guldvåg, men det är svårt att veta vilka, och ännu svårare att veta vad de väger. "Alla människors lika värde" är inte vilket politiskt slagord som helst. Alla bekänner sig till det, och orden finns till och med inskrivna i grundlagen. Men detta borde vara omöjligt. I praktiken är det ju precis tvärtom. Alla människor har olika värde.

språk debatt

