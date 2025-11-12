Debatt | Pingsts framtid

Pingst behöver ett "vi" som bär vår framtid – inte ett "jag"

Vad Pingst behöver är personer som med vishet och förstånd kan hålla ihop det gemensamma, så att det får fortsätta att utvecklas på ett gott sätt, skriver Sven-Gunnar Hultman i en replik.

De nya föreståndarna behöver lägga tid och resurser på att finna en god väg framåt för att hitta en god balans mellan de fria församlingarna och samfundsorganisationen, skriver Sven-Gunnar Hultman.
Sven-Gunnar Hultman Sven-Gunnar Hultman Sven-Gunnar Hultman föreståndare och pastor Grindtorpskyrkan Täby
Publicerad

Pingst är ett ungt samfund som fortfarande håller på att söka sin form. Samfundet har nu gjort en omfattande analys av sitt sätt att vara och ett antal förslag till förändringar har kommit. Det ligger i sakens natur att en församlingsrörelse som tydligt, under större delen av sin existens, inte velat organisera sig, har en pågående debatt om vad Pingst ska ha en gemensam organisation till. En kollega till mig formulerade det väl: ”Pingst är det ovilliga samfundet.”

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt pingströrelsen debatt pingsts framtid 9/11 2025 pingst ffs

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning