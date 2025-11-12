Pingst behöver ett "vi" som bär vår framtid – inte ett "jag"

De nya föreståndarna behöver lägga tid och resurser på att finna en god väg framåt för att hitta en god balans mellan de fria församlingarna och samfundsorganisationen, skriver Sven-Gunnar Hultman. Thomas Österberg & privat foto

Pingst är ett ungt samfund som fortfarande håller på att söka sin form. Samfundet har nu gjort en omfattande analys av sitt sätt att vara och ett antal förslag till förändringar har kommit. Det ligger i sakens natur att en församlingsrörelse som tydligt, under större delen av sin existens, inte velat organisera sig, har en pågående debatt om vad Pingst ska ha en gemensam organisation till. En kollega till mig formulerade det väl: ”Pingst är det ovilliga samfundet.”