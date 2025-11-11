När slutade vi tro det bästa om varandra i vår rörelse?

Hatten av till de kollegor, pastorer och kompetenta människor som lagt otaliga timmar på att arbeta fram rapporten ”Pingströrelsen och framtiden”, skriver Pernilla Öman. Bilden: Pelle Hörnmark. Gustaf Utbult & Dagen

Vänner, jag är trött. Jag är trött på debatten kantad av misstro som jag ser allt mer frekvent. Jag är trött på den snäva kategoriseringen av den lilla och stora församlingen, för jag vet inte ens var jag hör hemma. Somliga skulle kalla min kyrka en stor församling, med tre anställda och runt hundra gudstjänstfirande på söndagar. Men jag bor på en ö med 3500 invånare, i en kommun med knappt 13 000 invånare, ett litet samhälle.