Många friheter hotas när Finland drar äktenskapssyn inför Högsta domstolen

Varnande exempel på hur lagstiftning och rättsliga processer kan användas – eller missbrukas – på ett sätt som riskerar att tysta det fria samtalet i samhället, skriver Rickard Lyckander, Anders Månsson och Andreas Stenkar Karlgren.

Päivi Räsänen. Infällda bilder på de tre debattörerna Rickard Lyckander, Anders Månsson och Andreas Stenkar Karlgren
Trots att både tingsrätt och hovrätt enhälligt frikänt de åtalade från anklagelser om "hatpropaganda", har riksåklagaren valt att driva ärendet vidare till Högsta domstolen, skriver debattörerna. Bilden: Päivi Räsänen.
Rickard Lyckander Rickard Lyckander Rickard Lyckander advokat
Anders Månsson Anders Månsson Anders Månsson senior kammaråklagare
Andreas Stenkar Karlgren Andreas Stenkar Karlgren Andreas Stenkar Karlgren advokat. Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet
När rättsstaten börjar åtala medborgare för att de uttrycker sina övertygelser, väcker det allvarliga frågor om yttrandefrihetens gränser. Nu i månadsskiftet avgör Finlands Högsta domstol, efter en drygt sex år lång rättsprocess, brottmålet mot före detta inrikesministern i Finland, Päivi Räsänen, och Juhana Pohjola, biskop i det lutherska Missionsstiftet i Finland. Dessa högprofilerade fall är varnande exempel på hur lagstiftning och rättsliga processer kan användas – eller missbrukas – på ett sätt som riskerar att tysta det fria samtalet i samhället.

