Människofruktan är ett av kristenhetens största problem

GUDSFRUKTAN. Antingen kommer vi att vandra vidare förslavade av människofruktan eller också kommer ett folk uppfyllt av gudsfruktan att resa sig upp i vårt land, skriver Hans Jansson.

Gud bad Mose dra av sig sina skor eftersom marken där han stod var helig. I den stunden tror jag att människofruktan kom att byta plats med gudsfruktan i Mose liv, skriver Hans Jansson.
Hans Jansson Huskvarna. resande förkunnare, författare och mentor
Nyligen tog jag del av en predikan som Samuel Jonsson, Filadelfiakyrkan i Stockholms nye föreståndare, höll i juni. Hans predikan gjorde mig glad. Han talade bland annat om sann gudsfruktan. Min spontana reaktion var att det var länge sedan jag hörde någon nämna begreppet gudsfruktan i en predikan. Och det trots att det är ett så centralt begrepp i Bibeln.

