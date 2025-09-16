Människofruktan är ett av kristenhetens största problem

Gud bad Mose dra av sig sina skor eftersom marken där han stod var helig. I den stunden tror jag att människofruktan kom att byta plats med gudsfruktan i Mose liv, skriver Hans Jansson. Getty Images & Robert Wessman

Nyligen tog jag del av en predikan som Samuel Jonsson, Filadelfiakyrkan i Stockholms nye föreståndare, höll i juni. Hans predikan gjorde mig glad. Han talade bland annat om sann gudsfruktan. Min spontana reaktion var att det var länge sedan jag hörde någon nämna begreppet gudsfruktan i en predikan. Och det trots att det är ett så centralt begrepp i Bibeln.