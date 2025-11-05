Debatt | Social omsorg

Nästa våg av utsatthet kommer drabba någon av dina grannar

Den människa som oroar sig för om maten räcker denna månad kan vara någon som suttit bredvid oss i gudstjänsten i tjugo år, skriver P-O Flodström.

Förberedelse för utdelning av matkassar i Njrunda församling. Infälld bild på P-O Flodström.
När samhällsväven sträcks, måste kyrkan vara väven som håller, skriver P-O Flodström. Bilden: Förberedelse för utdelning av matkassar i Njrunda församling (2019)
P-O Flodström P-O Flodström P-O Flodström pastor (och arbetsmarknadscoach) Equmeniakyrkan, SAM och Pingst
Publicerad

Nu träder en av de största förändringarna i svensk välfärdspolitik på många år i kraft. Aktivitetsstödet – ersättningen till den som deltar i Arbetsförmedlingens program – börjar trappas ned steg för steg. Inom ett år kommer många människor gå från runt 11 800 kronor i månaden till cirka 5 600.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt fattigdom socialt arbete

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning