Nästa våg av utsatthet kommer drabba någon av dina grannar

När samhällsväven sträcks, måste kyrkan vara väven som håller, skriver P-O Flodström. Bilden: Förberedelse för utdelning av matkassar i Njrunda församling (2019)

Nu träder en av de största förändringarna i svensk välfärdspolitik på många år i kraft. Aktivitetsstödet – ersättningen till den som deltar i Arbetsförmedlingens program – börjar trappas ned steg för steg. Inom ett år kommer många människor gå från runt 11 800 kronor i månaden till cirka 5 600.