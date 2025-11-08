Olyckligt att kyrkans omtanke om skolbarn misstolkas som påverkan

Religiös neutralitet får inte betyda att vi gör oss av med den mänskliga värmen, skriver Martin Johansson. Bilden: Högstadieskolan Gullhögskolan i Vårgårda. Google street view & privat foto

Beslutet att Equmeniakyrkan i Vårgårda inte längre får finnas med på Gullhögskolan, efter 40 års samarbete, gör mig uppriktigt bedrövad. Här handlar det inte om att någon gjort något fel, utan om en princip: att allt som har med religion att göra ska hållas utanför skolan.