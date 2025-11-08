Debatt | Gullhögskolan

Olyckligt att kyrkans omtanke om skolbarn misstolkas som påverkan

Kyrkans närvaro i samhället handlar inte om att påverka utan om att bry sig, skriver Martin Johansson.

Religiös neutralitet får inte betyda att vi gör oss av med den mänskliga värmen, skriver Martin Johansson. Bilden: Högstadieskolan Gullhögskolan i Vårgårda.
Martin Johansson Martin Johansson Martin Johansson Pastor & Föreståndare i Pingstkyrkan Tidaholm
Publicerad Senast uppdaterad

Beslutet att Equmeniakyrkan i Vårgårda inte längre får finnas med på Gullhögskolan, efter 40 års samarbete, gör mig uppriktigt bedrövad. Här handlar det inte om att någon gjort något fel, utan om en princip: att allt som har med religion att göra ska hållas utanför skolan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

vårgårda sekularism debatt equmeniakyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning