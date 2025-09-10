Debatt
Otrohet handlar inte bara om att ha sex
OTROHET. Ska man alltid ska berätta för sin partner att man varit otrogen? Har det hänt en gång för länge sedan kanske man inte alltid ska göra det, skriver Alf B Svensson.
Det var bra att Fredrik Skavlan i sitt nya program "Skavlan och Sverige" pratade med sina gäster om otrohet, skriver Alf B Svensson. Bilden: Julia Dufvenius och Christopher Wollter i tv-programmet Skavlan.
Skärmdump, SVT
Praktiskt taget alla tycker att trohet är ett måste i en relation. Trots det är otrohet ett stort problem. En av fyra, enligt den undersökning Svt gjort, har varit otrogen. Därför var det bra att Fredrik Skavlan i sitt nya program ”Skavlan och Sverige” pratade med sina gäster om otrohet och intervjuade ett par där mannen haft intima relationer med nästan 90 kvinnor bakom ryggen på sin fru.