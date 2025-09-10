Otrohet handlar inte bara om att ha sex

Det var bra att Fredrik Skavlan i sitt nya program ”Skavlan och Sverige” pratade med sina gäster om otrohet, skriver Alf B Svensson. Bilden: Julia Dufvenius och Christopher Wollter i tv-programmet Skavlan. Skärmdump, SVT

Praktiskt taget alla tycker att trohet är ett måste i en relation. Trots det är otrohet ett stort problem. En av fyra, enligt den undersökning Svt gjort, har varit otrogen. Därför var det bra att Fredrik Skavlan i sitt nya program ”Skavlan och Sverige” pratade med sina gäster om otrohet och intervjuade ett par där mannen haft intima relationer med nästan 90 kvinnor bakom ryggen på sin fru.