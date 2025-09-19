Debatt

Sluta mäta engagemang i timmar

ENGAGEMANG. Jesus mätte inte lärjungarnas värde i hur många möten de deltog i, utan i deras villighet att ge upp allt för att följa honom. Det är den sortens engagemang vi behöver återupptäcka, skriver Bengt R Albertson.

Det är inte fel att vara organiserad. Men organisationen får aldrig bli viktigare än uppenbarelsen i Guds Ord, skriver Bengt R Albertson.
Bengt R Albertson Bjuråker
Närvarolistor, mötestimmar och organisatoriska insatser är aspekter som varje församling hanterar. Dessa faktorer kan användas som indikatorer på engagemang. Det är dock svårt att objektivt mäta en individs inre motivation eller engagemang i församlingslivet.

