Sociala företag tvingas verka med bakbundna händer

ARBETSLIV. Vi kan fortsätta slösa bort potentialen hos tiotusentals människor – eller så kan vi bygga en arbetsmarknad där fler får bidra, skriver Stephan Philipson.

Pingstkyrkans second hand i Karlskrona. Infälld bild på debattören Stephan Philipson.
Sociala företag erbjuder inte bara sysselsättning – de bygger självkänsla, minskar utanförskap och stärker integrationen, skriver Stephan Philipson. Bilden: Pingstkyrkans second hand i Karlskrona.
Stephan Philipson frilansskribent med fokus på arbetsmarknadspolitik
Sverige befinner sig i ett kritiskt läge. Arbetslösheten nådde enligt SCB 9,7 procent i maj 2025, och långtidsarbetslösheten riskerar att överstiga 155 000 personer innan året är slut. De som drabbas hårdast är äldre, unga utan gymnasieutbildning och personer med svaga språkkunskaper – just de grupper som regeringen i sitt regleringsbrev lovat att prioritera.

