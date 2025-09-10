Sociala företag tvingas verka med bakbundna händer

Sociala företag erbjuder inte bara sysselsättning – de bygger självkänsla, minskar utanförskap och stärker integrationen, skriver Stephan Philipson. Bilden: Pingstkyrkans second hand i Karlskrona. Göran Olsson

Sverige befinner sig i ett kritiskt läge. Arbetslösheten nådde enligt SCB 9,7 procent i maj 2025, och långtidsarbetslösheten riskerar att överstiga 155 000 personer innan året är slut. De som drabbas hårdast är äldre, unga utan gymnasieutbildning och personer med svaga språkkunskaper – just de grupper som regeringen i sitt regleringsbrev lovat att prioritera.