Svensk kristenhet ser sig fortfarande som storebror

Även om vi har utmaningar ser vi oss själva som givare, kompetenta och lite som storebror, skriver Andreas Palm.

Under min tid som missionsansvarig i församlingen New Life Alvik, som då hade medlemmar med cirka 50 olika nationaliteter, upplevde jag det ibland svårt att driva missionsfrågorna. Förklaringarna är naturligtvis flera, men några orsaker till varför vi hade svårt att engagera för mission tror jag kan vara att: