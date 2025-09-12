Debatt

Svensk kristenhet ser sig fortfarande som storebror

MISSION. Sverige behöver nog drabbas av en större krismedvetenhet innan vi omfamnar tanken på att ta emot hjälp från kyrkan i syd, skriver Andreas Palm i en replik.

Två anonyma kvinnor tar i hand, den ena med mörk hy och den andra med ljus.
Även om vi har utmaningar ser vi oss själva som givare, kompetenta och lite som storebror, skriver Andreas Palm.
Andreas Palm missionär och församlingsplanterare, Eswatini
Publicerad

Under min tid som missionsansvarig i församlingen New Life Alvik, som då hade medlemmar med cirka 50 olika nationaliteter, upplevde jag det ibland svårt att driva missionsfrågorna. Förklaringarna är naturligtvis flera, men några orsaker till varför vi hade svårt att engagera för mission tror jag kan vara att:

frikyrkan mission debatt

